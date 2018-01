Comía sushi a diario, sintió algo raro en el estómago y esto tenía

Viral. Un californiano que comía sushi de salmón crudo casi todos los días se extrajo una lombriz solitaria de más de un metro y medio de largo, informa el canal de televisión KCRA3.

El hombre estaba en el baño cuando notó como le colgaba del ano algo que él creyó que era parte de su intestino. Tras extraerlo y enrollarlo en un cartón de papel higiénico, lo llevó al Centro Médico Regional de la Comunidad de Fresno.

Kenny Bahn, el doctor que lo trató, explicó en el podcast ‘This Won’t Hurt A Bit’ (‘Esto no le va doler nada’) que el paciente se quejó de que había sufrido episodios de “diarrea sanguinolenta” y expresó su deseo de recibir tratamiento contra la tenia.

El paciente confesó que tenía la desagradable sensación de que una lombriz “se movía” en su interior. Además, cada vez que iba al baño le parecía “que se le caían las tripas”.

El hombre fue sometido a un tratamiento para eliminar cualquier tipo de parásito que pudiera quedar en su intestino. Un ser humano puede contraer la tenia si consume carne o pescado que no han sido debidamente cocinados u otros alimentos que alberguen larvas de la lombriz.

(Fuente: RT en español)

