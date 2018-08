Trump es objeto de críticas por su comentario "racista" contra Lebron James

Washington, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió hoy una ola de críticas por “racismo” después de que en la noche del viernes se burlara de la inteligencia de la estrella de la NBALebron James, y del presentador de la cadena CNN Don Lemon, ambos afroamericanos.

Donald Trump criticó a ambos a través de su cuenta de Twitter después de que Lemon entrevistara a James, una charla en la que el jugador de Los Angeles Lakers reiteró su crítica al presidente como un líder insensible con las minorías.

“Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo que Lebron se viera inteligente, lo cual no es fácil de hacer. ¡Me gusta Mike!”, tuiteó Trump, aparentemente haciendo referencia a la ex superestrella de la NBAMichael Jordan.

Las críticas de Trump sobre la inteligencia de James y Lemon se producen después de que se haya referido en repetidas ocasiones a la representante por California Maxine Waters, también negra, como alguien un “extraordinariamente bajo coeficiente intelectual”.

El tuit de Trump sobre James generó críticas inmediatas en las redes sociales, especialmente dado que James fue noticia la semana pasada por la apertura de una escuela para niños con bajos recursos en su ciudad natal de Akron, Ohio, financiada por su fundación.



La apertura de la escuela fue la base de la entrevista de CNN de Lemon.



Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!