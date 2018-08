Donald Trump denuncia censura en redes sociales: "Silencian a millones de personas"

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump realizó una denuncia contra las redes sociales y las acusa de censura, mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Las gigantes redes sociales están silenciando a millones de personas. No pueden hacer esto, incluso si eso significara que debamos continuar escuchando las noticias falsas de CNN, cuyas calificaciones han sufrido gravemente. ¡La gente tiene que descubrir qué es real y qué no, sin censura!”, dice el mensaje publicado este viernes en Twitter.

Social Media Giants are silencing millions of people. Can’t do this even if it means we must continue to hear Fake News like CNN, whose ratings have suffered gravely. People have to figure out what is real, and what is not, without censorship!