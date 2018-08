Trump asegura que ha reimpuesto las sanciones a Irán por la "paz mundial"

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que la decisión de reimponer una serie de sanciones que EEUU había levantado a Irán tras el acuerdo nuclear de 2015 fue tomada en aras de la “paz mundial”.

“Las sanciones de Irán han sido emitidas oficialmente. (…) Cualquiera que haga negocios con Irán NO hará negocios con Estados Unidos. ¡Estoy pidiendo PAZMUNDIAL, nada menos”, señaló Donald Trump en su cuenta oficial de Twitter.

La reanudación de sanciones busca aislar económicamente al Ejecutivo iraní, forzando a compañías extranjeras a cerrar sus negocios en el país persa; aunque al mismo tiempo amenaza con profundizar la brecha entre EE.UU. y la Unión Europea, ya que las sanciones afectarán a empresas europeas.



The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLDPEACE, nothing less!