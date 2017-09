Terremoto en México: ubican a 3 peruanos que estaban incomunicados

La cónsul general del Perú en México, Gloria del Carmen Olivares, informó que fueron ubicados tres de los once peruanos que no se habían comunicado con sus familiares tras el terremoto en ese país, emergencia en la cual no se ha reportado la muerte de ningún compatriota.

Los peruanos que han sido ubicados son Felipa Gamarra Moscoso, Karen Tenorio Nieto y Herminia Miriam Montoya Vargas.

Tras la comunicación con estos peruanos, quedan todavía ocho los connacionales que no se han comunicado con sus familiares, tras el fuerte terremoto que dejó más de 200 víctimas en México.

La cónsul comentó que los peruanos ubicados se han contactado con el consulado a lo largo de la noche y espera que en transcurso del día los demás peruanos puedan ser ubicados.

“En el transcurso del día se publicará la lista con más precisión, esperemos que en el día se ubiquen a estas personas”, apuntó.

