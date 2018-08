El senador John McCain interrumpió su tratamiento para el cáncer

El senador John McCain comunicó que decidió interrumpir su tratamiento para el cáncer. El aviso se difundió mediante comunicado

En el comunicado, la familia dice John McCain señala que “ha superado las expectativas de su supervivencia” pero que “el progreso de la enfermedad y el avance inexorable de la edad dan su veredicto”.

“Con su fuerza de voluntad habitual, ahora ha optado por interrumpir el tratamiento médico”, indica el comunicado de la familia McCain. Asimismo, agradecen “inmensamente” el “apoyo y la amabilidad de todos sus cuidadores en el último año”.

I love my husband with all of my heart. God bless everyone who has cared for my husband along this journey. pic.twitter.com/v27sEbboii