Ricardo Pun-Chong es el peruano ganador del Héroe CNN del año 2018

El médico peruano Ricardo Pun-Chong es el Héroe de CNN de 2018. La prestigiosa cadena estadounidense decidió otorgar este título al galeno por su labor en el albergue que asiste a niños con cáncer de bajos recursos que él mismo fundó, Inspira.

“El doctor peruano Ricardo Pun-Chong es el Héroe de CNN de 2018. Medicina con amor es su filosofía”, informó la cuenta de Twitter en español de CNN este domingo. De esta forma, Pun-Chong superó a otros nueve finalistas, de los cuales ocho eran de Estados Unidos y una de Nigeria.

CNN cuenta que la labor de Ricardo inició en su época de entrenamiento como médico en Lima. En aquella temporada vio como un gran número de familias que llegaban desde lejos para el tratamiento de un hijo dormían en los pisos del hospital a falta de recursos y un lugar dónde quedarse.

Congratulations to 2018 CNN Hero of the Year Ricardo Pun-Chong.



Learn more about him at https://t.co/MkgzSomt7Hpic.twitter.com/Im3wU1sI7g

CNN