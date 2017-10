Reino Unido: la encuentran 30 años después para devolverle su monedero

Tres décadas después de perder su cartera en un club nocturno de Manchester (Reino Unido), Sarah Dale, abogada del Servicio de Fiscalía de la Corona británica (CPS por sus siglas en inglés), fue localizada para hacerle entrega de sus pertenencias, informa el diario ‘The Daily Mail’.

En los años 80, siendo una estudiante de Derecho, Dale perdió en el club Ritz su monedero, de cuero marrón, que además contenía todo el dinero que le restaba: 12 centavos. A unos 30 años de aquel percance, obreros del club hallaron el monedero detrás de un radiador polvoriento mientras remodelaban el lugar. Y lo más extraordinario es que lograron dar con el paradero de su dueña.

“¡Soy yo [la dueña del monedero]! Es una buena historia, y ahora quiero recuperar mis 12 centavos!”, afirmó bromeando Dale, de 51 años, al periódico. En aquel entonces, la mujer tenía problemas económicos. “Yo vivía con un presupuesto ajustado de algo así como 10 libras por semana. Si sólo quedaban unos cuantos centavos, debí haberlo perdido al final de la noche”, dijo la abogada.

Además, reconoció que no recuerda aquella noche: “Se podría pensar que yo recordaría algo como perder mi monedero, pero no. No me acuerdo de ello”.

Las pertenecias halladas son también un fascinante recordatorio de cómo ha cambiado la vida en los últimos 30 años. El objeto contenía un documento de identidad con una foto en blanco y negro, un pase de biblioteca a nombre de la entonces adolescente Elizabeth Sarah Dale, una carta bancaria del banco Midland y un comprobante de nómina. (Fuente: RT en español)

no dejes de ver

Perú: así castigaron ronderos a dos presuntos ladrones y asesinos

Así castigan a presuntos ladrones y asesinos en Moyobamba. (Video: América TV)