Récord Guinness: la mujer con las piernas más largas del mundo

Ekaterina Lisina (29) es una modelo rusa que fue reconocida este año por los Récord Guinness como la “mujer con las piernas más largas” y “la modelo profesional más alta del mundo”.

Ella mide 2,06 metros. Su pierna izquierda, 132,8 centímetros; y la derecha, 132,2 centímetros.

Ekaterina, natural de la ciudad de Penza (Rusia), dijo a The Sun : “Estoy muy emocionada, estuve tratando de reclamar el récord por meses. Me tuve que medir tantas veces”.

“Toda mi vida hubo gente que se quedaba mirándome en la calle. En Rusia, las personas no piden fotos ni nada, tan solo se quedan silenciosos mirando fijamente”, agregó.

Ekaterina afirmó al Daily Mail que tiene una lista de admiradores masculinos, hombres “seguros de sí mismos” que no se asustan por su altura.

“No tengo problemas en mi vida privada”, dijo, enfatizando que los hombres no necesitan ser altos para captar su atención.

“Durante mucho tiempo he tenido muchos admiradores y ahora su número está creciendo cada minuto. Sólo los hombres seguros de sí mismos son capaces de acercarse a mí. Los que no lo son, simplemente no lo harán”, dijo.

En el clip de Récords Guinness donde se difundió la noticia, la modelo cuenta que antes de dedicarse por completo a su carrera como modelo, fue jugadora profesional de básquetbol. Incluso, obtuvo una medalla olímpica de bronce, obtenida junto al seleccionado de Rusia en Pekín 2008.

Sin embargo, confesó que tener las piernas tan largas también le trae dificultades, como encontrar pantalones o viajar cómoda en automóviles y aviones. Además, sufrió bullying en la escuela.

“Con el título de la “mujer con las piernas más largas” y la “modelo más alta” quiero ser una inspiración para las chicas que no se sienten seguras con su altura”, puntualizó.

@guinnessworldrecords #worldtallestmodel #modelwiththelongestlegs #supermodel #tallestmodel #tallmodel #bestmodels #verylonglegs #longestlegs Una publicación compartida de Ekaterina Lisina (@ekaterina_lisina15) el 13 de Sep de 2017

