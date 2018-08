El presidente turco Erdogan, reelegido jefe del partido islamista AKP

Estambul. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha sido reelegido hoy como máximo dirigente del Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista), que gobierna el país eurasiático desde el año 2002.

Erdogan, que era el único candidato a la presidencia de la formación, fue reelegido con los votos de 1.380 delegados, reunidos hoy en Ankara.

El político fue uno de los principales cofundadores del AKP en 2001, cuando ya era conocido por haber sido alcalde de Estambul en los noventa, y lo dirigió hasta 2014, año en el que fue elegido jefe del Estado y, de acuerdo con la Constitución vigente en ese momento, tuvo que abandonar la militancia.

La obligación del jefe de Estado de ser apartidista fue revocada en una reforma de la Carta Magna, refrendada en referéndum en abril del año pasado, y un mes más tarde, Erdogan fue nombrado nuevamente presidente del AKP.

Durante su discurso en el Congreso de este sábado, Erdogan hizo referencia a la turbulencia económica que vive Turquía a causa del reciente desplome de la moneda nacional, que ha perdido un 38% desde inicios del año, en gran parte durante las últimas dos semanas.

“Algunos nos amenazan mediante la economía, las inversiones, cambios de divisas, tipos de interés, inflación. A ellos les decimos que hemos visto a qué juegan y les haremos frente”, dijo el presidente turco en un discurso transmitido por la cadena NTV.

“Si ellos tienen dólares, nosotros tenemos a nuestro Dios y avanzaremos en nuestro camino con pasos firmes”, añadió, repitiendo una consigna que ya lanzó hace una semana, durante la caída de la lira turca.

“Somos una nación que avanza hacia sus objetivos diciendo: ‘Llegar o morir’. Lo gritamos otra vez: No lo conseguiréis. No dividiréis nuestra nación, no podréis acallar nuestra llamada a la oración, no podréis arriar nuestra bandera, no podréis frenar el ascenso de Turquía”, se dirigió Erdogan a un enemigo imaginario.

“Porque somos Turquía, porque somos la nación turca, porque somos musulmanes, porque somos la conciencia y la voz común de la humanidad”, concluyó el jefe de Estado y de Gobierno.

El AKP renovó asimismo parcialmente su cúpula, dando de baja por incompatibilidad a varios miembros que actualmente ocupan carteras ministeriales y reemplazándolos en gran parte por exministros.

Del total de 50 personajes en el renovado Comité Central, 15 son mujeres, de las que algo más de la mitad suelen aparecer en público con el velo popularizado por el AKP en Turquía como código de adhesión a la ideología islamista.

Con información de EFE.