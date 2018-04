Polémica imagen de Melania Trump sonriendo en funeral de Barbara Bush enciende las redes

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue ‘pillada’ cuando sonreía junto al expresidente estadounidense, Barack Obama, en el funeral de la ex primera dama, Barbara Bush, que se celebró este sábado en Houston, Texas (EE.UU.).

La imagen, que se ha vuelto viral en las redes sociales, ha suscitado numerosos comentarios, muchos de los cuales llaman la atención sobre la aparente felicidad que se desprende de la sonrisa de Melania, que no estuvo acompañada por Donald Trump en el sepelio. “Melania parece más feliz en un funeral que en años. ¿No lo harías tú también si pasaras de estar con Donald todos los días a sentarte al lado de Barack?”, escribió un usuario de Twitter en un mensaje acompañado de la imagen donde aparece Melania junto a Obama.

La ex primera dama de EE.UU. Barbara Bush falleció este martes a los 92 años, según un comunicado de la oficina de su marido y expresidente, George H.W. Bush.

La esposa de George H.W. Bush y madre del expresidente George W. Bush padecía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), además de una insuficiencia cardiaca congestiva, lo que forzó su hospitalización en varias ocasiones a lo largo del último año.

Melania looks happier at a funeral than she has in ages. Wouldn’t you too if you went from being with Donald every day to sitting next to Barack?

#barbarabushfuneralpic.twitter.com/JrnLY0MJyX