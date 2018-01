Papa Francisco: víctima de abuso sexual rechaza el perdón qué pidió

“El Papa pide perdón por abusos en La Moneda. Otro buen titular que saca aplauso y ahí se queda. Otro titular barato. Basta de perdones y más acciones”, fue la respuesta que escribió en su cuenta de Twitter el periodista Juan Carlos Cruz, víctima y denunciante, uno entre muchos, de los abusos del exsacerdote chileno Fernando Karadima, acusado de agresiones sexuales contra menores de edad.

Este martes, durante su visita apostólica a Chile, el Papa Francisco aseguró en la casa presidencial del país austral –La Moneda– que es “justo pedir perdón” por los abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica contra menores de edad en distintos países.

Las palabras del jefe de la Iglesia católica, que tuvieron amplia repercusión en la prensa, no fueron bien recibidas por Juan Carlos Cruz, quien consideró que pedir perdón y no hacer mención a las víctimas y al dolor causado no pasa de ser “otro titular vacío del que este Papa es experto”, reportó el portal Tele13.

El reportero chileno también cuestionó la presencia del obispo Juan Barros en la misa del Papa Francisco en el Parque O’Higgins, lo que calificó como “una vergüenza”.

El obispo Barros es señalado de encubrir abusos sexuales perpetrados en la década de 1980 por Fernando Karadima, quien tras el escándalo fue retirado del sacerdocio y ahora, supuestamente, lleva una vida de oración y penitencia. (Fuente: RT en español)