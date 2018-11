Pakistán: Llaman a embajador de Estados Unidos por acusaciones de Trump sobre Bin Laden

Islamabad. El Gobierno paquistaní convocó al embajador en funciones estadounidense en Islamabad, Paul Jones, para trasladarle “una fuerte protesta” por las “decepcionantes” acusaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acusó a Pakistán de ayudar a esconder al exfundador de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

“La secretaria de Exteriores (Tehmina Janjua) convocó al embajador en funciones estadounidense Paul Jones para expresarle una fuerte protesta por las injustificadas alegaciones realizadas contra Pakistán”, indicó en un comunicado el Ministerio de Exteriores del país asiático.

Trump acusó el domingo al Gobierno paquistaní de haber ayudado a esconder en su territorio a Bin Laden y de que, a pesar de entregarles 1.300 millones de dólares al año, no haber hecho nada por Estados Unidos, en una entrevista difundida por el canal de televisión Fox News.

Donald Trump acusó el domingo al Gobierno paquistaní de haber ayudado a esconder en su territorio a Bin Laden. (Foto: EFE)

Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President Clinton famously missed his shot. We paid Pakistan Billions of Dollars & they never told us he was living there. Fools!..

….We no longer pay Pakistan the $Billions because they would take our money and do nothing for us, Bin Laden being a prime example, Afghanistan being another. They were just one of many countries that take from the United States without giving anything in return. That’s ENDING!