Padre se suicida tras matar a su hija y al bebé que tuvo con ella

En Estados Unidos, un hombre se suicidó luego de matar a su hija de 20 años, al bebé que tuvo con ella, producto de una relación incestuosa, y al padre adoptivo de la adolescente.

Steven Pladl (45), quien debía comparecer en la corte este mes por tener un bebé con su hija biológica Katie, cometió el crimen el jueves.

Las autoridades señalaron que los crímenes iniciaron en Knightdale, Carolina del Norte, donde mató a Bennett, de siete meses de edad. Luego, Pladl fue a New Milford, Connecticut, donde presuntamente le disparó a Katie y a su padre adoptivo de 56 años, Anthony Fusco. Los restos de las víctimas fueron encontrados dentro de un camión en una carretera, de acuerdo al diario The Sun.

La policía encontró posteriormente a Pladl muerto en un automóvil en Dover, Nueva York. Aparentemente se habría suicidado.

Se piensa que Katie había roto la relación con Pladl antes de que se produjera el crimen. La policía fue contactada por la madre de Pladl.

Según la CBS17, ella le dijo al 911: “Su esposa rompió con él ayer por teléfono. Está en Nueva York y me dijo que estaba en camino. Dejó al bebé muerto. Me dijo que llamara a la policía y que no debería ir allí”.

Steve y Katie Pladl habían sido anteriormente recluidos en el centro de detención del condado de Wake, en espera de la extradición a Virginia, y acusados de incesto de adultez y adulterio, lo que contribuye a la delincuencia. Para conocer los detalles de la retorcida relación, puede mirar esta nota.