Niño que llegó congelado a colegio recibió impresionante donación

El niño chino de ocho años que apareció en una foto con el cabello congelado por caminar 4,5 kilómetros desde su casa hasta su escuela, en un día de 9 grados bajo cero de temperatura, recibió una impresionante donación.

Miles de personas se conmovieron con la imagen que se volvió viral en las redes sociales, por lo que decidieron donar dinero al pequeño Wang Fuman y a su escuela. La sorprendente suma recaudada fue de 2.159.100 yuanes (334.000 dólares).

La Fundación de Desarrollo Juvenil de Yunnan fue la que recibió las donaciones para Wang Fuman y su escuela mal equipada, y anunció que gestionaría los fondos en nombre de ellos.

Cada estudiante de la Escuela Primaria de Zhuanshanbao, donde estudia Fuman, recibirá 500 yuanes (77 dólares), manifestó la organización estatal. El uso de los fondos restantes será revelado en los próximos días.

La foto que se volvió viral en las redes sociales muestra a Wang Fuman con el cabello y cejas congeladas, con las manos curtidas y el rostro rojizo por las gélidas temperaturas. Además, solo está cubierto por una delgada ropa que apenas lo protege del frío. El pequeño vive con su abuela y una hermana mayor.

A picture of a young boy with his hair frozen went viral and attracted thousands of people’s attention. He walked over one hour, 4.5 kilometers, in minus 9 degree temperature to reach his school. pic.twitter.com/8ouQOUxNkk