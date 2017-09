Neonazi recibió brutal castigo por parte de un hombre afroamericano

USA. Un neonazi con un brazalete de esvástica terminó en el suelo tras recibir un brutal nocaut por parte de un afroamericano en el centro de Seattle, Estados Unidos, después de viralizarse su foto en Twitter.

El Departamento de Policía de Seattle dijo que recibió informes de un hombre que llevaba un brazalete de esvástica que estaba “instigando peleas” en la tarde del último domingo 17 de setiembre.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron tendido en el suelo al neonazi. El hombre se quitó el brazalete y se fue sin decirle a la policía lo que había sucedido.

Horas antes, una cuenta antifascista de Twitter había compartido una foto del hombre montado en el autobús en Seattle con un brazalete nazi en su brazo derecho.

#AntiFascistAlert



Nazi shit head seen on D line headed to downtown #Seattle



Submitter said they were harassing a black man on the bus pic.twitter.com/ianQUnyCsC