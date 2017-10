Mujer ataca a ladrón armado que asaltaba perfumería y esto ocurre

En España, una mujer frustró sorprendentemente un asalto a una perfumería golpeando con su bolso al delincuente, que se encontraba armado y amenazando a la trabajadora, momento que fue registrado por la cámara de seguridad del establecimiento. El video fue subido a YouTube.

Como se aprecia en la grabación que acompaña la nota, el asaltante ingresa al local, saca su arma y amenaza a la empleada que se encontraba en el mostrador. Entonces, Lenis Galvis, una mujer colombiana que vive en el barrio sevillano de Rochelambert, aprovecha un momento de distracción del delincuente para golpearle con su bolso.

Luego, intenta arrebatarle el arma, arriesgando su vida. Otro cliente trata de ayudar a la señora a reducir al ladrón, quien se resiste en todo momento. Sin embargo, otras personas ingresan al establecimiento y juntos logran quitarle la pistola y tumbarle al suelo.

Posteriormente, Galvis confesó a la prensa local que le “hubiera gustado que no hubiera salido el video”. Además, asegura que ni siquiera ha visto las imágenes. “Una cosa es verlo y otra haber pasado por ello; fue muy desagradable, aunque creo que ése ya no viene más a robar aquí. No quiero ver el vídeo porque tengo miedo”.

