Modelo que acababa de salir de prisión vuelve a ser detenida por...

Viral. Una modelo de lencería, que estuvo encarcelada por estrellar un vehículo BMW contra una vivienda después de una intensa persecución policial, ha vuelto a ser detenida después de robar cigarrillos en tiendas, en el Reino Unido.

Yasmin Louize Katir estuvo encarcelada durante cuatro meses, desde mayo, luego de estrellar el automóvil, valorizado en 10.000 libras (13.216 dólares), de su amigo contra una pared mientras conducía a velocidades de hasta 146 kilómetros por hora.

La joven de 27 años ha reaparecido en el tribunal cuando admitió haber robado cigarrillos valorizados en £ 17.45 (US$ 23) en una tienda en Thornaby, cerca de Middlesborough.

En el Tribunal de Teesside, fue multada con £ 80 (US$ 105.73) y se le ordenó pagar una indemnización de £ 17,45 (US$ 23,06), incluyendo costos de la Corte de £ 70 (US$ 92,51).

Esta audiencia se produjo solo unos meses después de que la mujer compareciera por última vez frente a los magistrados por robar cigarrillos y alcohol del supermercado Sainsbury’s, en la misma ciudad, el 24 de julio.

Katir, de Fairfield, Stockton, acababa de salir de prisión por protagonizar una persecución policial de alta velocidad.

Las imágenes de la persecución mostraron que, luego de estrellar el automóvil en la casa, huyó junto con un sujeto que, según ella, la incitó. Katir, una modelo de lencería para una boutique en línea, se mostró sorprendida cuando la mandaron a prisión en Teesside Crown Court.

Video de la persecución policial

