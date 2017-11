Mira el impresionante antes y después de esta mujer en Instagram

Viral. Una mujer obesa que luchaba contra su sobrepeso muestra su increíble cambio de figura en Instagram después de someterse a una cirugía de banda gástrica. Su antes y después ha asombrado a sus seguidores en las redes sociales.

Camila Quintela, de 33 años, de Brasil, luchó con su peso toda su vida. Ella reveló que su familia tiene un historial de enfermedades causadas por la obesidad.

En solo un año y medio Camila Quintela ha perdido más de 6 kilos de peso y ahora luce su espectacular figura en Instagram, donde ya es toda una celebridad.

Su elevado peso hizo que su autoestima estuviera por los suelos, haciendo que se sintiera deprimida y sometida a crueles comentarios y bromas de sus amigos.

“Tuve problemas respiratorios, gastritis, sufrí prejuicios y no pude hacer ejercicio físico debido a mi peso. Me resultaba difícil encontrar ropa por la obesidad”, explicó.

Fue allí que Camila Quintela tomó la decisión de operarse para colocarse una banda gástrica. También adoptó hábitos saludables y una dieta equilibrada.

“Ahora como proteínas, verduras, frutas, alimentos integrales y muy raramente tomo dulces o alimentos grasos”, agregó al precisar que se siente más segura de sí misma.

Para la cirugía de banda gástrica, se coloca una banda alrededor del estómago para restringir el apetito de la persona, lo que hace que se sientan llenos más rápido.

Os pássaros nos ensinam a sermos felizes… eles não sabem se cantam para ser feliz ou são felizem pq cantam. Na duvida continue cantando! Make @leilavienna Foto @alonso_photo Una publicación compartida de Camila Quintela (@milaquintela) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 5:50 PDT

“Renunciar a la mala comida que me gustaba tanto fue más difícil que perder peso. Pero ahora me he adaptado a la alimentación saludable y ya no la echo de menos”, dijo Camila Quintela.

