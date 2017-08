Mia Khalifa recuerda amenazas del ISIS y responde de esta manera

La exestrella de películas para adultos Mia Khalifa recordó en una entrevista la vez que fue amenazada de muerte por miembros del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

“Sí [me preocupan las amenazas], pero trato de no demostrarlo porque no puedes mostrar debilidad. Es precisamente lo que buscan”, dijo Khalifa en entrevista a The Sports Junkies.

La celebridad de las redes sociales recordó que en la red comenzó a circular una imagen modificada de ella siendo decapitada. “Amenazaron que eso pasaría”, recordó.

¿Por qué la amenazaron? En el 2015, cuando Khalifa era aún actriz de cine para adultos, grabó una película utilizando el tradicional hijab, lo que desató la furia de los miembros del ISIS.

“Hay películas de Hollywood que representan a los musulmanes de una manera mucho peor”, dijo en una entrevista en el 2015.

no dejes de ver

Australia: aerolínea usará robots para atender a sus pasajeros

Air New Zealand usará robots sociales en el aeropuerto de Sídney. ( EFE )

Delincuente sorprende al confesar en qué parte de su cuerpo esconde la droga

Este vendedor de droga lloró como un niño cuando fue detenido. (Video: América TV)