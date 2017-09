Le hacían bullying por su físico, pero ahora es una fisicoculturista

Bakhar Nabieva es una joven azerbaiyana que se ha convertido en una celebridad en las redes sociales, principalmente Instagram, producto del cambio radical de su cuerpo. En tan solo 4 años pasó de ser una niña cuyas piernas “parecían palitos”, a “Miss Iron Bum” (señorita trasero de acero).

Bakhar Nabieva, oriunda de Bakú, tiene una estricta rutina de ejercicios en la que trabaja mayormente sobre sus piernas y glúteos, partes del cuerpo que más le enorgullecen y que más muestra en su cuenta en Instagram.

For those who says Photoshop Guys there is a big difference between flex and not flexed Una publicación compartida de Бахар Набиева (@bakharnabieva) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 3:11 PDT

“De niña era muy flaquita, mis piernas parecían palitos y mis compañeros se reían de mí. Un buen día decidí cambiarlo y empecé a hacer ejercicios. Pronto comencé a notar los músculos”, narró Bakhar Nabieva, de 23 años.

En 2013 Bakhar Nabieva comenzó a introducirse en el mundo del fisicoculturismo. Hasta ese momento mantenía una complexión delgada, sin embargo, para el 2016 su cuerpo ya había cambiado notablemente.

2 часть :) на канале у Макса Яковлева Ссылка в шапке Una publicación compartida de Бахар Набиева (@bakharnabieva) el 21 de Ago de 2017 a la(s) 6:48 PDT

“Empecé a ir al gimnasio, y no sabía qué hacer, no contaba ningún entrenador. Comencé haciendo sentadillas todos los días, no tenía ni idea de cómo construir una rutina de ejercicios correctamente”, reveló Bakhar Nabieva.

Hoy Bakhar Nabieva es una celebridad en Instagram, en donde tiene casi 1,4 millones de seguidores. También tiene una cuenta en YouTube en la que publica distintas rutinas que aprendió después de leer varias revistas sobre el tema.

Una publicación compartida de Бахар Набиева (@bakharnabieva) el 1 de Ago de 2017 a la(s) 8:39 PDT

A pesar de haber competido en la categoría de Bikini Fitness, Bakhar Nabieva reconoció que por el momento no tiene ningún interés en volver a subirse a un escenario.

“Tienes que hacer una dieta muy restringida, sin carbohidratos, el entrenamiento no cede cuando no tienes energía. No quiero exponerme a tal tortura, quizás en el futuro”, culminó Bakhar Nabieva.

Una publicación compartida de Бахар Набиева (@bakharnabieva) el 2 de May de 2017 a la(s) 1:13 PDT

