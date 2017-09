Le compró gran oso gigante para enamorarla, pero ella lo rechazó

Dicen que el dinero no puede comprar el amor y este hombre en China aprendió la lección. Resulta que no logró ganar el corazón de una joven que le gustaba, a pesar de entregarle en público un oso gigante.

El hombre, quien es hijo de un rico empresario en Hangzhou, había gastado más de 1.120 dólares en comprar el oso gigante de juguete antes de conducirlo en su coche de lujo para declararle su amor a la mujer.

Según se informó, el hombre condujo su Porsche 911 hacia la Universidad de Hangzhou en la tarde del 25 de septiembre. El osito de juguete, de 2,5 metros, era tan grande que el sujeto tuvo que abrir el techo del coche.

Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales y muestran cómo el hombre le dio el oso a la joven con camiseta blanca y vaqueros azules. Una multitud de estudiantes se quedó viendo la declaración de amor.

Cuando el hombre le entregó el juguete a su interés amoroso en el campus, la mujer no quedó impresionada. “Me gusta el oso, pero no me gustas”, le dijo como respuesta. Fue el punto final a sus pretensiones.

este video te puede interesar

Terremoto de 7,1 grados en México deja más de 300 muertos