Joven condenada a muerte por asesinar a esposo cuando la violaba

Un tribunal en Sudán condenó el jueves a la horca a una joven por matar a su esposo cuando este intentaba violarla por segunda vez. La primera, había sido en compañía de otros familiares de su marido.

Los abogados de la joven aseguraron a Efe que están intentando alcanzar un acuerdo con la familia del marido asesinado para reducir la sentencia.

Un tribunal penal de Um Durman, ciudad gemela de la capital sudanesa, sentenció a muerte a Nura Husein Shatqa, de 19 años, por matar a su marido a puñaladas, después de que la familia del fallecido rechazara una compensación económica, conocida en el derecho islámico como “diya”. La defensa de la joven tiene 15 días para presentar una apelación.

“Quedé en shock cuando el juez me sentenció a muerte por asesinato. Ahí me di cuenta de que iba a ser ejecutada y que mis sueños se quedarían sin realizar”, le dijo Noura a varias de las personas que estuvieron presentes en el juicio.

Desde que se conoció el caso, grupos de Derechos Humanos en África, Estados Unidos y Europa han adelantado campañas para revertir la condena en contra de la adolescente. Incluso, el hashtag #JusticeforNoura (justicia para Noura) se convirtió en tendencia en la red social Twitter.

Three years ago, 16-year-old Noura Hussein (in Sudan) was told that she would marry a stranger. She refused. Fast-forward to today, where she languishes on death row for protecting herself against rape. #justicefornourapic.twitter.com/XpC6z5dtdC