Esposo le había sido infiel y ella decidió vengarse de esta manera

Viral. Una joven avergonzó públicamente a su exesposo en Twitter después de descubrir que la había engañado. Andrea Osborn, de 23 años, quería demostrar que estaba mejor sin su esposo infiel, Rob, también de 23 años.

Al hablar sobre el tercer aniversario de bodas, Andrea, de California, decidió avergonzar a Rob. En 2016, Rob confesó haberla engañado, pero decidieron darle otra oportunidad a su matrimonio antes de separarse definitivamente el verano pasado.

Después de su confesión, la pareja se separó por un año antes de darle otra oportunidad a su matrimonio en febrero de 2017, hasta que finalmente decidió separarse en julio.

En el tweet, Andrea escribió: “En lugar de celebrar nuestro aniversario de bodas, estoy celebrando haber perdido 285 libras de peso”.

El tweet rápidamente se hizo popular y recibió 11,000 Me gusta, y Andrea admite que ha recibido cientos de mensajes de apoyo de los usuarios de las redes sociales.

Después de que se volvió viral, Rob le pidió que eliminara el tweet, pero Andrea decidió retuitear la publicación, que luego recibió 108,000 retweets y 23,000 likes.

“No esperaba que el tweet recibiera tanta atención. Estaba completamente sorprendido. No podía creer que estuviera explotando tanto. Rob estaba molesto porque hice eso. Realmente no me importaba que estuviera molesto”, señaló Andrea.

“Él me había mentido. Él me ha hecho pasar muchas cosas, así que pensé que era justo. En cierto sentido, quería mostrar que soy feliz sin él y ayudar a otros que también están en una ruptura o divorcio”, agregó la joven.