Él lo rechazó cuando era hombre, cambió de sexo y ahora son pareja

Viral. El caso de una pareja estadounidense no es la excepción en los caminos insospechados del amor. La historia de Erin y Jared comenzó en las redes sociales, principalmente en Instagram, como en tantos otros casos, pero él la rechazó cuando era hombre.

Erin Anderson, de 22 años, es una mujer transgénero que en su momento intentó aproximarse al hombre de su vida, pero con su anterior identidad, es decir como Aaron.

Bajo esas circunstancias fue que Jared rechazó la propuesta inicial pero dos años después Erin ya había cambiado de género y comenzó a publicar en sus redes sociales fotos que recibieron el “Me gusta” de una persona conocida.

Erin recordó: “Le envié un mensaje a Jared en Facebook diciendo ‘hey, qué pasa’. Sabía de él y lo agregué a Facebook porque era lindo. Pero él no tenía parte de eso y no parecía interesado en absoluto, así que decidí no intentarlo más con él”.

“Fue dos años después cuando le gustó una de mis fotos en Instagram, en ese momento yo había salido como una mujer trans”, agregó.

Jared Norris, de 28 años, quedó cautivado con la belleza de Erin y desde ese momento comenzaron una relación que luego hicieron pública tras los primeros meses.

Pero el amor entre ambos no fue bien recibido en Owensboro, Kentucky: ambos empezaron a recibir mensajes cargados de odio y amenazas de muerte, según detalló el diario “Mirror”.

Por ahora ellos deciden vivir su relación sin ningún tipo de prejuicios y apuestan a sobreponerse a las críticas sociales. “El amor es amor”, afirman y prefieren ignorar a los que odian.