Así de increíble es el hotel de hielo inspirado en Game of Thrones

Viral. La alegría de los fanáticos de Game of Thrones) se regocija. Un increíble hotel de hielo temático GOT ha abierto sus puertas en el helado norte de Finlandia, con dragones y temibles White Walkers.

Según el diario “Telegraph”, el hotel solo estará allí hasta principios de abril de 2018. Fue construido en colaboración con HBO, la cadena de televisión detrás de la popular serie.

El nuevo hotel en Lapland Hotels SnowVillage ha sido tallado completamente sin hielo y nieve. Intrincadas esculturas de hielo representan temas y personajes de Game of Thrones.

El lugar cuenta con 14 habitaciones y 10 suites: una habitación, por ejemplo, presenta una enorme talla de un demoníaco White Walker que se cierne sobre la cama.

También hay un tobogán de hielo con forma de dragón, una réplica helada del Iron Throne custodiado por The Mountain that Rides, sellos de las grandes casas de Westerosi en las paredes, y una reconstrucción de Braavosi Hall of Faces.

Otro dragón vigila el Ice Bar, posiblemente asegurándose de que no se produzca el jolgorio libidinoso del tipo que se encuentra en King’s Landing.

Las bebidas se sirven en copas de hielo tallado en lugar de copas de oro, mientras que los comensales en el restaurante de hielo contiguo pueden sentirse aliviados al escuchar que el corazón del caballo ha sido sacado del menú en favor del bistec de reno o del ártico.

Para las parejas que buscan sellar su vínculo amoroso, incluso hay una capilla para bodas en el lugar. Con temperaturas en todo el hotel de hielo mantenidas a -5 grados centígrados, se recomienda a los huéspedes permanecer en las salas de hielo por una sola noche.

Cabañas de madera separadas proporcionan un alojamiento más cálido para permitir estancias prolongadas sin sucumbir a la hipotermia.

El hotel también ofrece una serie de actividades, que incluyen paseos en trineo con huskys o renos, motos de nieve, esquí de fondo y esculturas en hielo.

También es un excelente lugar para echar un vistazo a la escurridiza aurora boreal, con SnowVillage ofreciendo “cazas” de motos de nieve dedicadas al fenómeno.

Las habitaciones en el hotel de hielo cuestan desde 200 dólares por noche, con un cargo adicional de 18 dólares por la entrada a SnowVillage. Las reservas están disponibles para estancias hasta el 8 de abril de 2018.