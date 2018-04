Abogadas mellizas más sexys del mundo podrían ir a prisión en Dubai

Viral. Las hermanas y gemelas británicas Alena y Sasha Parker, de 37 años, pueden pasar tres años en la cárcel en Dubai si se las declarara culpables por haber atacado a una mujer policía estando completamente borrachas y por “maldecir a las mujeres árabes”.

Ambas son abogadas y trabajan en el bufete Al Safar & Partners. Según medios ingleses, ambas se declararon inocentes luego de comparecer ante el tribunal el último lunes.

Se dijo que las rubias nacidas en Londres, y que hacen alarde de su estilo de vida de lujo con glamorosas fotos en bikini en Instagram, fueron detenidas por “comportamiento indecente”.

La pareja dijo a “The Sun Online” que solo habían hecho una aparición en la corte hasta el momento y que su defensa no había sido notificada a los jueces.

“Dado que confiamos en el sistema judicial de los Emiratos Árabes Unidos y estamos seguras de nuestra inocencia, confiamos en que se hará justicia. Desafortunadamente, dado que el asunto está pendiente ante los tribunales de Dubai, no podemos hacer más comentarios en esta etapa”, expresaron.

Las Parker trabajan en el bufete de abogados más importante de Dubai, Al Safar & Partners. Los registros judiciales muestran que la pareja fue encontrada ebria en el suburbio de Al Barsha por una patrulla de la policía el 4 de agosto del año pasado.

Según informó el “Daily Mail”, un informe policial señaló que los policías encontraron que las dos mujeres se comportaban “de manera escandalosa”.

El tribunal de delitos menores de Dubai escuchó que, la noche de su detención, Alena se habría lesionado la mano y que estaba siendo atendida por paramédicos mientras su hermana “estaba parada afuera de la ambulancia y gritando”.

Luego se les acusa de negarse a cooperar con un policía, antes de atacar a una agente del orden. “Me atacaron, me agredieron y me empujaron al suelo… Me caí y me lesioné la cabeza y el codo. Me maldecían y maldecían a las mujeres árabes”, señaló la víctima.

Las hermanas no fueron acusadas de “insultar, resistir el arresto y agredir físicamente a una mujer policía”, y han quedado en libertad bajo fianza a la espera de una audiencia completa.