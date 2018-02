Falleció su esposa y 8 meses después se enamoró de alguien idéntica

Jake Coates y Emmy Collet parecían destinados a estar juntos. Se conocieron a los once años y desde entonces supieron que estarían juntos; sin embargo, su historia no tuvo un final feliz y ahora está ensombrecida por la polémica. Algunas fotos de Instagram ilustran lo que ha sucedido en esta historia de amor.

Todo parecía ir por el camino de la felicidad, pero en unas vacaciones en el 2015 a Emmy le diagnosticaron un raro cáncer de tiroides. Esta terrible noticia adelantó sus planes de matrimonio y en setiembre de 2016 consumaron su unión.

Sin embargo, meses después el cáncer se diseminó hacia los pulmones, huesos, columna vertebral. Entonces Emmy entendió que no le quedaba mucho tiempo de vida y supo también que ya no podría tener hijos. En junio del 2017 falleció.

Jake decidió realizar maratones para recaudar fondos y continuar publicando los libros que escribió Emmy y donar parte del dinero al hospital donde se atendió. Otro de sus planes era tener el hijo de Emmy en un vientre de alquiler, pero tras dos intentos fallidos ha decidido esperar.

nuevo amor

Ahora Jake ha generado polémica con su última publicación de Instagram. Esta vez ha puesto la foto de su nueva novia, Jenna Shelby, con quien ha viajado a Islandia. Esto, como era de esperarse, ha generado distintas reacciones.

Hay, por supuesto, varios comentarios a favor y en contra, quienes están sorprendidos por la prontitud del nuevo amor y aquellos que celebran que rehaga su vida. Sin embargo, el comentario más comentado en la publicación de Instagram es la hermana de Emmy.

Sophie Collet ha criticado duramente la publicación de Instagram. “No solo me faltan las palabras por la insensibilidad de esto, sino que también estoy intentando mantener algo de dignidad para Emmy, para nosotros como su familia y amigos, y para todos aquellos cuyas vidas tocó. Por favor, no comenten de nuevo sobre lo que Emmy querría o no, porque puedo asegurarles que esto le rompería el corazón y la dejaría tan devastada como a muchos de nosotros”.

Otros, sin embargo, no dejaron de comentar el parecido que tiene la nueva novia con la fallecida esposa. Para muchos es espeluznante este parecido, otros han preferido no decir nada en la publicación de Instagram. Lo que sí es cierto es que esta coincidencia ha sido noticia en varios medios internacionales.