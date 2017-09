Huracán Irma: el inhumano pedido de esta cadena a sus trabajadores

USA. En las redes sociales se viralizó el pedido que el gerente de una de las sucursales de la cadena de comida rápida Pizza Hut le hizo a sus empleados durante el paso del huracán Irma en Florida, Estados Unidos.

El local de Pizza Hut está ubicado en Jacksonville), una de las ciudades que mayor impacto recibiría por parte del huracán Irma en la Florida. Y allí, su gerente emitió una orden que debía cumplirse al pie de la letra.

“A todos los miembros del equipo”, escribió el gerente de Pizza Hut en un memorándum, donde advirtió con tomar medidas disciplinarias si no se cumplían con los turnos previstos en horas de evacuación, pese a la orden del Gobierno.

El gerente de Pizza Hut les ordenó que no podían evacuar más de 24 horas antes de la llegada del huracán Irma y que en ese caso deberían retornar a sus puestos 72 horas después del paso de la tormenta.

“La falta en estos turnos, independientemente de la razón, se considerará una no llamada y quedará registrado. Después de la tormenta, necesitamos que todo el equipo esté disponible para restaurar el local y servir a la comunidad cuando lo necesitan”, decía uno de los párrafos.

El pedido de evacuar tan solo 24 horas antes de la llegada del huracán Irma contradecía las recomendaciones de las propias autoridades del estado de Florida que pedían que lo hicieran mucho antes.

De inmediato, uno de los empleados tomó una fotografía del memorándum, la compartió y la imagen se viralizó de inmediato. “Vergüenza”, fue la palabra más repetida contra Pizza Hut.

Just Pizza Hut threatening to fire staff fleeing from Hurricane Irma because "we have a responsibility to our community". pic.twitter.com/BhIpC2tSfh