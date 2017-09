Huracán Irma: espeluznante "cara" se volvió viral en redes sociales

USA. Imágenes satelitales han mostrado una escalofriante formación en el ojo del huracán Irma y que se asemeja a un rostro, luego de tocar tierra en Estados Unidos tras su paso devastador por el Caribe.

La NASA ha compartido imágenes captadas por satélites que muestran la ferocidad del huracán Irma. Algunos internautas señalaron que en algunas fotos y videos aparece una ‘cara’ dentro de la potente tormenta.

Here's the video of the eye of hurricane Irma. Do you see the image churning within the storm. The face of Irma. pic.twitter.com/cy23HEPjLL — connie johnson (@conz2) 9 de septiembre de 2017

Esta espeluznante característica fue avistada en las imágenes tomadas por el Centro de investigación de predicciones a corto plazo y transición (SPoRT, por sus siglas en inglés) de la NASA y transmitidas por la CNN.

La usuaria de Twitter Connie Johnson calificó este rasgo como “la cara de la muerte y la destrucción”, según informó RT en Español.

Por su parte, el meteorólogo Stu Ostro, compartió otra imagen satelital del huracán Irma que también tiene similitud con un rostro. El año pasado, Ostro observó un fenómeno parecido en el huracán Matthew.

este video te puede interesar

Huracán Irma: se desploman dos enormes grúas en el centro de Miami

Se desploman dos grúas en el centro de Miami tras el paso del huracán Irma. (Voz de América)