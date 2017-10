Hombre decidió transmitir su suicidio en Facebook por este motivo

Viral. Un hombre transmitió su propio suicidio a través de Facebook Live, luego de que su hija decidiera comprometerse en matrimonio sin su permiso. Se trata de Ayhan Uzun, de 54 años, quien vivía en Kayseri, en el centro de Turquía.

En su transmisión a través de Facebook, explicó sus motivos para quitarse la vida y procedió enseguida a tirar del gatillo de la pistola que tenía en mano.

“Adiós, me despido, cuídense mucho. Transmito esta noche por voluntad propia, y no quiero que aquellos que me pusieron en esta situación asistan a mi funeral”, dijo instantes antes de matarse en Facebook, reporta el diario ‘Mirror’.

En el video en Facebook, Ayhan Uzun reclamó por haberse enterado del compromiso matrimonial de su hija tan solo por una llamada telefónica que le hizo su esposa, y se manifestó ofendido porque no se le permitió “dar su consentimiento” para la boda.

“Nadie me preguntó. Nadie me trató como un hombre. Mi suegro tomó mi lugar, sin que tuviera el derecho, y aprobó el matrimonio de mi hija… Nadie dijo que el padre de la novia estaba vivo. De hecho, esperaba que mi hija y mi familia me dijeran: ‘Ven, padre, aquí con nosotros”, declaró.

video puede herir susceptibilidades

No había nadie presente en el momento del suicidio, pero quienes siguieron el terrible episodio a través de Facebook Live dijeron que Ayhan Uzun, a pesar de sus intentos por detenerlo, se disparó y cayó al suelo, fuera de cámara.

La familia del hombre encontró su cuerpo, que fue llevado a la morgue para una autopsia. Un vocero de Facebook extendió a través del diario ‘The New York Post’ su más sentido pésame y dijo que el video fue removido de la red social.

Fuente: Actualidad RT

este video te puede interesar

Sismo en México: así se inició el fuerte terremoto de 7,1 grados