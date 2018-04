Hombre sobrevive a llave de 4 centímetros incrustada en la cabeza

Un joven indio de 19 años fue hospitalizado con una llave de moto incrustada en su cráneo en la India. La operación para salvar su vida y extraer la llave, de 3,8 centímetros de largo, duró unas tres horas y media.

La horrible lesión fue el resultado de una pelea en un pueblo del distrito de Ahmednagar, en el estado de Maharashtra, situado al oeste del país, informa LiveScience.

El paciente podría haber muerto si hubiera sufrido una hemorragia interna, señala Ashish Bhandari, el administrador del hospital Anand Rishi, donde fue operado el herido.

Tres días después de la operación, el joven fue dado de alta.

Según Justin Thomas, un neurocirujano de un hospital neoyorquino que no estuvo involucrado en el caso, es posible sobrevivir a una lesión penetrante en el cerebro como esta. En casos así, la supervivencia “depende principalmente del lugar dei cerebro en el que se inserte el objeto” y de si hay daños en las arterias adyacentes o en las venas que drenan el cerebro.

