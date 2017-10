Hombre se disfrazó de Madeleine McCann por Halloween y generó esto

Viral. Por Halloween un escocés provocó una enorme polémica tras caracterizarse como Madeleine McCann, la niña británica que en 2007 desapareció mientras vacacionaba con su familia en Portugal y nunca más se volvió a saber de ella.

Se trata de Daniel Gearie, quien compartió en Twitter una de las imágenes más icónicas de Madeleine McCann, y en un costado agregó una foto suya en la que posa con una peluca rubia y una camiseta del Everton de Inglaterra, como la niña.

En la publicación escribió “You’ve taken it too far, Daniel” (“Has ido demasiado lejos, Daniel”, en español). Luego agregó: “Y antes de que digan ‘esto es enfermo’. sé que lo es, pero yo no fui quien dejó a su hija sola en un hotel de Portugal”.

Como era de esperar, rápidamente la publicación comenzó a recibir duras críticas por parte de los demás usuarios en las redes sociales, e incluso un vocero de los padres de Madeleine McCann se refirió al tema.

“Kate y Gerry creen que es un idiota y que a su edad debiera ser más maduro. Lo que él hizo es profundamente ofensivo y cruel”, dijo al diario The Sun. Luego de la controversia, el joven se mostró sumamente arrepentido.

“Quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por lo que hice. No tiene defensa. Fue vil y asqueroso y estoy asqueado de mí mismo”, comentó en entrevista con el “Daily Mail”.

Tras señalar que su familia está “destruida”, reconoció que traspasó un límite. “Iba a una fiesta con amigos y no le dije a nadie lo que haría. Quería sorprenderlos y provocar una reacción. Pero sé que fui demasiado lejos y hubo muchas risas nerviosas”, añadió.

“Yo lo puse en Twitter antes que nadie, y no hay defensa para lo que escribí. Debería haber dejado mi celular lejos después de algunos tragos. Todo lo que puedo decir es que estoy muy avergonzado y pido realmente disculpas”, sentenció.

En mayo pasado se cumplieron 10 años desde que Madeleine McCann, quien tenía 3 años, desapareciera del departamento de vacaciones de sus padres en un complejo de Praia da Luz en el Algarve, al sur de Portugal.

