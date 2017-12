Gemelos gastaron US$ 20 mil para parecerse a Brad Pitt y así lucen

Una adolescente iraní que asegura haber tenido 50 cirugías en un intento por parecerse a su ídolo Angelina Jolie ha acumulado miles de seguidores en Instagram, pero Sahar Tabar no es la única joven que se inspiró en el aspecto de la celebridad, ya que un par de gemelos también pasó por el quirófano para parecerse a Brad Pitt.

Los hermanos gemelos Matt y Mike Schlepp, de Arizona, gastaron 20.215 dólares en cirugías plásticas para parecerse al famoso actor. Ellos estuvieron meses pasando por procedimientos dolorosos y no pudieron comer las comidas adecuadas después de sus operaciones.

Los aspirantes a actores lograron tener su aspecto en “I Want A Famous Face” de MTV, que salió al aire cuando tenían 21 años de edad.

Mike obtuvo un implante de nariz, mejillas, mandíbula y mentón; mientras que Matt fue sometido a una cirugía de nariz y un implante de mentón.

Matt dijo en el programa: “Valió la pena. Lo haría diez veces más. Definitivamente me ha ayudado a tener más chicas. He tenido un cambio tan dramático que varias amigas que no había visto desde hace tiempo no podían dejar de mirarme, ¡y dijeron que querían llorar! Si eso no te hace sentir bien, ¿qué harías?”.

Y Mike comentó: “Nunca supe que podría ser tan feliz como lo soy ahora. Me siento en la cima del mundo por los pocos ajustes que tuve”.

