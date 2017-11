Flashmob descontrolado: jóvenes provocaron disturbios en Bruselas

La tarde de este miércoles, cientos de personas se manifestaron en la plaza de la Monnaie de Bruselas (Bélgica) y esa concentración derivó en disturbios y enfrentamientos con la Policía en el centro de esa ciudad.

El motivo del encuentro fue que un rapero y comediante, que triunfa en YouTube con el nombre artístico Vargasss 92, había convocado a sus admiradores en esa plaza a las 16 horas.

Después de que comenzaran los disturbios, publicó un mensaje a través de Snapchat en el que solicitó a sus admiradores que evitaran problemas y mantuvieran la calma. Sin embargo, tras dispersar a los transeúntes los policías arrestaron al comediante por su papel en lo sucedido.

La situación se descontroló cuando los policías trataron de acercarse al artista porque se trataba una concentración no autorizada, según informó un representante de las fuerzas de seguridad belgas a Le Soir.

Ante esta presencia, los presentes comenzaron a tirar piedras a los policías, quienes tuvieron que retroceder. Posteriormente, agentes antidisturbios se desplazaron a esa zona para desalojar el lugar.

Tras la llegada de esos oficiales, que emplearon agua a presión para dispersar a la multitud, sus integrantes huyeron por las calles adyacentes. Alrededor de las cinco de esta tarde, las autoridades restablecieron el orden.

Tras los disturbios, la Policía ha detenido a un mínimo de tres personas, indican medios belgas.

¿Quién es Vargasss 92?

Vargasss 92 es el nombre artístico de Cyril Schreiner, un joven de 18 años que lanzó un llamado para acudir en masa a la plaza de Monnaie con la intención de que la Policía no pudiera impedir el acto.

“Cuando este allí, te pido que no corras porque la Policía me va a echar enseguida y no quiero eso. Quiero quedarme contigo el mayor tiempo posible”, declaró el comediante en su mensaje de Snapchat, según indica el portal La Libre.be.

No es la primera vez que este joven, que cuenta con 597.000 seguidores en su cuenta de Instagtram, trata de reunirse con sus admiradores y provoca concentraciones masivas: en varias ciudades de Francia, centenares de adolescentes se mostraron dispuestos a realizar casi cualquier cosa para conocer a su ídolo. (Fuente: RT en español)