Mujer dice que dejó de envejecer a los 20 años. ¿Adivinas su edad?

Viral. Una madre de familia reveló que a menudo es confundida con la novia o hermana de su hijo, porque se ve muy joven. Ella asegura que dejó de envejecer desde que tenía 20 años.

Se trata de Shimmi Munshi, que tiene 41 años y que es la envidia de todos sus amigos y familiares, que creen haber descubierto el secreto de la eterna juventud.

“Como adulta, siempre me he visto joven. Cuando mis amigos comenzaron a envejecer, parecía ir en la dirección opuesta, pero no tengo idea de por qué”, afirmó.

A los 20 años, Shimmi Munshi dio a luz a Ameen, su único hijo, que ahora tiene 20 años e incluso siendo adolescente la confundieron con su novia.

“Era una madre soltera, haciendo malabarismos con el trabajo y la maternidad, y cualquiera pensaría que el estrés podría haber comenzado a manifestarse. En cambio, parecía haber detenido el envejecimiento”, reveló.

“En la escuela, las otras madres me preguntaban si me había operado con un cirujano plástico, o si había gastado una fortuna en cremas para la piel y tratamientos de belleza”, expresó.

“Nunca he gastado mucho dinero en productos de belleza, aunque, por supuesto, me cuido; bebo té verde y no fumo ni bebo alcohol. Soy miembro del gimnasio local y bebo mucha agua”, agregó.

Los padres de Shimmi Munshi, Siraj y Nooie, son jubilados, pero ambos se ven jóvenes para su edad, por lo que se sospecha que su aspecto juvenil podría deberse a la genética.

Shimmi todavía es confundida con la novia de su hijo Ameen. “Ahora tiene 20 años y se ha acostumbrado a los comentarios constantes sobre el aspecto de su madre”, detalló.

La apariencia de Shimmi Munshi es aún más sorprendente porque ella sufre de una enfermedad debilitante conocida como gastroparesia, que la hace vomitar hasta 60 veces al día.

Ella ha pasado los últimos diez años dentro y fuera del hospital, y aun así se las arregla para lucir más joven.