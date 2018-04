Maestra tuvo intimidad con su alumno y luego le envió esta postal

Viral. Una maestra casada le envió una tarjeta a su alumno de 15 años cuando la bloqueó en las redes sociales después de tener intimidad, según escuchó un tribunal del Reino Unido.

Deborah Lowe, de 53 años, está acusada de acostarse con el niño mientras era maestra en una escuela de Manchester, tanto en el centro educativo como en su casa.

Se alega que ella preparó al adolescente, que no puede ser nombrado por razones legales, después de haberse “enamorado” de él.

La corte escuchó hoy que ella le envió una tarjeta con una foto de una mujer que llevaba una falda corta que revelaba su ropa interior. En ella escribió: “¡Soy yo después de descubrir que me has bloqueado!”.

‘Soy un desastre. Me bloqueaste y no sé lo que hice. ¿Con quién más puedo ser una puta? Nunca, nunca me enojaría, lastimaría o te haría infeliz. Así que por favor dime lo que he hecho. ¿Es mi viejo y gordo culo? Es mi cumpleaños y estoy muy triste”, decía la tarjeta.

Deborah Lowe, madre de dos hijos, firmó la tarjeta diciendo: “Malditamente te extraño, ama a la mujerzuela”. La madre del adolescente encontró la tarjeta y llamó a la policía.

Cabe indicar que la maestra niega un cargo de actividad sexual con un menor de edad y otros 5 por actividad sexual con un adolescente en una posición de confianza.