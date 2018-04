¿Hombre se volvió gay por tomar analgésicos tras fractura de pie?

Viral. Un hombre de 23 años afirmó que los analgésicos que tomó después de un accidente de karting lo convirtieron en gay. Incluso dejó a su novia de 6 meses, con quien se lucía en varias fotografías en Facebook.

Scott Purdy se describió a sí mismo como un heterosexual de sangre caliente que disfrutaba saliendo con mujeres antes de comenzar a tomar el analgésico Pregabalin, también conocido como Lyrica.

Él cree que la droga le hizo perder su atracción sexual hacia las mujeres y lo llevó a dejar a su novia porque se dio cuenta de que se sentía atraído por los hombres.

A Scott le recetaron la droga después de romperse el pie a principios de este año. “Noté que mi libido para las mujeres se había ido y que yo quería atención masculina”, dijo.

“Un par de semanas después de que empecé a tomarlo, di media vuelta y le dije que ya no la encontraba físicamente atractiva. Ella sabía que estaba tomando Pregabalina”, precisó.

“Le dije: ‘Realmente no sé lo que me está pasando, me gustan los hombres y no puedo estar contigo’. Ella era relativamente comprensiva”, agregó.

Scott Purdy publicó su nueva orientación sexual en Facebook. “No les dije el motivo, pero les dije: ‘Estoy abierto; Soy homosexual’”, precisó. Ahora se verá en Londres con un joven al que conoció en la red social.

¿qué es la pregabalina?

La pregabalina o Lyrica es un medicamento utilizado para tratar la epilepsia, el dolor asociado con el cerebro y el trastorno de ansiedad generalizada. Sus efectos secundarios documentados incluyen pérdida de la libido y cambios de humor.

Lyrica es fabricado por Pfizer, el gigante farmacéutico que también fabrica Viagra para tratar la disfunción sexual en los hombres.

Una portavoz de Pfizer dijo: “Cuando se prescribe y se administra apropiadamente según la etiqueta aprobada, Lyrica® (pregabalina) es una opción de tratamiento importante y efectiva para muchas personas que viven con dolor neuropático crónico, trastorno de ansiedad generalizada y epilepsia”.

“La efectividad clínica de este medicamento se ha demostrado en un gran número de ensayos clínicos sólidos entre miles de pacientes que viven con estas afecciones. Hasta la fecha, la exposición mundial a pregabalina se estima en 34 millones de años-paciente”.

“Si está tomando un medicamento y experimenta efectos secundarios inesperados, le recomendamos que informe inmediatamente a su médico u otro profesional de la salud, como un enfermero o cuidador”, finalizó.