Esta joven hizo de todo para ser una "muñeca humana". ¿Lo logró?

Viral. Una joven afirma que aprendió a amarse a sí misma después de transformarse en una muñeca humana. Se trata de Honey Tusubasa, natural de Bolivia, quien luce su nueva figura en Facebook.

Honey Tusubasa insiste en que su aspecto único significa que constantemente se detiene en la calle para tomarse fotos. Aunque no reveló su edad, dice que sus fanáticos la consideran una “inspiración”.

“A las chicas les gusta mucho. Algunas madres me han tomado fotografías para mostrarles a sus hijas. Otras me han preguntado si me siento mal o si estoy deprimida, algunas personas me llaman loca”, dijo.

“Para algunas chicas he sido una inspiración, aman mi trabajo y me han pedido algunos videos tutoriales sobre mi maquillaje”, agregó Honey Tusubasa.

La joven, que también dice llamarse “Honey Rose”, revela que su fascinación por las muñecas proviene de la infancia. Pero fue cuando su papá le compró una bolsa de maquillaje hace 4 años que comenzó su transformación.

“Leí una historia sobre una muñeca humana, llamada Kota Koti. Me sorprendió verla, porque se veía tan hermosa. Aprendí sobre el maquillaje; me ayudó mucho porque para mí es una expresión de arte. Todas las caras son hermosas, solo tienes que resaltar esa belleza. Me toma una hora aplicar mi maquillaje y de diez a quince minutos para vestirme”, indicó.

Pero a pesar de su apariencia de shock, Honey Tusubasa insiste en que el mayor cambio es cómo se siente mentalmente. “Solía quejarme porque no me gustaba mi apariencia, mi cara, mi cuerpo, y decidí hacer un cambio. Decidí amarme a mí misma. Aprendí a perder esa timidez”, precisó al diario “The Sun”.

“Me ha ayudado a salir de mi zona de confort. El miedo no debería impedir que sigas tus sueños”, finalizó Honey Tusubasa.

El caso de Honey Tusubasa se conoce después de que la muñeca viviente Jennifer Jackson de Estocolmo, en Suecia, afirmara que ahora era una “atracción turística”.