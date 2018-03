Creían que tenía 17 años, pero su verdadera edad sorprendió a todos

Viral. Una madre afirma que quedó “totalmente avergonzada” cuando se le negó la venta de tabaco porque no tenía identificación y pensaban que tenía 17 años. En Facebook se sorprendieron al conocer su verdadera edad.

Se trata de Sarah Clear, quien visitó la sucursal de Chichester de Sainsbury’s a principios de marzo camino al trabajo y no podía creer cuando le pidieron que mostrara su identificación, pues pensaba que no lo necesitaba.

La asistente de ventas afirma que ella es una cliente habitual en esta tienda e incluso dijo que un ex compañero de clase, que también estaba haciendo cola, intentó explicarle al cajero de turno que tenían la misma edad: 39 años.

Sin embargo, el cajero siguió sin estar convencido y, supuestamente, le negó la venta a Sarah Clear, bromeando y diciéndole que tendrá que conseguir que su hijo de 21 años, Aaron Clear, compre su tabaco a partir de ahora.

“Estaba totalmente avergonzada. Había otras personas alrededor mirándome y preguntándome qué es lo que estaba pasando. No pensé que necesitaría una identificación. No esperaba ser interrogada así”, dijo la mujer.

“Me dije: ‘esto es una broma’ y me fui. Sé que no me veo de mi edad. Tuve que ir a trabajar después, así que no tuve tiempo de hablar con un gerente o quejarme”, expresó la madre de familia al tabloide “Daily Mail”.

Sarah afirma que a menudo su cuenta de Facebook está inundada con mensajes de personas que preguntan cuál es su régimen de cuidado de la piel, ya que a menudo le dicen que parece tener menos de 39 años.