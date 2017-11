Presentadora de televisión se desmaya en plena transmisión en vivo

En la televisión en vivo hay situaciones que nadie podría prever. Así sucedió en USA con la famosa presentadora estadounidense de la cadena FOX Wendy Williams, quien se desmayó en plena transmisión en vivo, tal y como se puede ver en un video viral difundido a través de Facebook.

El video viral en Facebook compartido por Access Hollywood muestra que la presentadora Wendy Williams estuvo a punto de dar inicio a un concurso de disfraces cuando la voz se le quiebra, tras lo cual abre los ojos ampliamente y empieza a perder el equilibrio y termina desplomándose.

Tras la dura caída registrada por las cámaras del programa y luego difundidas a través de Facebook es socorrida por un miembro de la producción mientras el público manifiesta su sorpresa. La personalidad de TV, cabe resaltar, estuvo disfrazada de la Estatua de la Libertad.

“Eso no fue una acrobacia. Me sobrecalenté en mi disfraz y me desmayé. ¿Pero saben qué? ¡Soy una campeona y estoy de regreso!”, indicó Williams minutos después, también en vivo. En un comunicado posterior, su relacionista público dijo que el desmayo se debió a la combinación del “pesado disfraz, maquillaje y luces”.

En declaraciones a Entertainment Weekly, el vocero dijo que Wendy Williams ha sido examinada por médicos que corroboraron que su estado de salud es positivo. El clip en Facebook fue compartido el martes 31 de octubre y ya supera las 250 mil reproducciones.