Ella contó su desgarradora historia con su abuela y se volvió viral

Jen Ampler llegó a Facebook para compartir su desgarradora historia con su abuela de 98 años y se volvió viral al instante, ya que tocó los corazones de miles de internautas de todo el mundo.

Según narró en Facebook, su abuela la cuidó desde que nació. Ahora que se ha convertido en una hermosa joven, la anciana ya no puede cuidar de sí misma debido a su avanzada edad.

Entonces, Jen Ampler decidió que era su turno de cuidar a su abuela de la misma manera en que ella lo hizo cuando era una niña.

“Inang, estoy muy agradecido porque nunca me abandonaste a mí, a mis hermanos y a mi mamá… Desde que nací, eres quien me cuidó y crió, abuela. Cuando estaba alimentándote y dándote un baño, no pude evitar llorar, porque recordé que cuando era solo una niña, tú eras la que hacía lo mismo con nosotros”, escribió en Facebook.

La abuela de Jen Ampler sacrificó mucho por ella y sus hermanos. “Ahora que tienes 98 años, por favor déjanos pagar lo que has hecho por nosotros. Te amamos mucho y por favor sé fuerte. No te abandonaremos”, agregó en Facebook.

“Permítenos ser sus manos y sus pies porque eso no es suficiente para todos los sacrificios que ha hecho por nosotros. Te amo y estoy llorando tan duro abuela”, sentenció Jen Ampler en Facebook.

Jen Ampler, de Filipinas, también ha publicado imágenes asombrosamente bellas que muestran su amor tierno por su abuela de 98 años en su perfil de Facebook.

Esto ha atraído la atención de los internautas en las redes sociales. El tributo conmovedor pagado por Jen Ampler a su abuela es obviamente visible en las fotos.