Esta joven se lucía así en Instagram, pero hizo una grave denuncia

Viral. Esta joven que entró a trabajar en un establecimiento cuando apenas tenía 19 años, sufrió innumerables propuestas sexuales de varios disputados del Reino Unido durante cuatro años.

Alice Bailey, que trabajó en el Sports and Social Bar del Parlamento británico en Londres, acaba realizar unas impactantes confesiones al diario británico The Sun: mientras trabajaba en el establecimiento fue reiteradamente víctima de acoso sexual por parte de decenas de diputados de la Cámara de los Comunes.

Wow a hot woman attracts men. That's disgusting… #alicebailey is now famous – a bit old for a modelling career now, so what is it she actually wants? #fingerblast#gangbang or just #money and #control and some more knickers? pic.twitter.com/lgEfC1330t