Esta azafata causó mucho revuelo en las redes sociales. ¿Por qué?

British Airways despidió a una azafata que publicó un discurso racista en Snapchat atacando a los pasajeros nigerianos, poco antes de volar a Abuya, capital de ese país africano.

Se trata de Joanne Wickenden, quien provocó indignación después de grabar el clip racista con su uniforme antes de volar desde Londres a Abuya el último viernes por la noche.

En un comunicado, la aerolínea dijo que la azafata ya no trabaja más en la empresa: “Esperamos el máximo profesionalismo de nuestro personal cuando representan a British Airways”.

La joven de 23 años, que quiere ser actriz, dijo a sus amigos: “Yo no soy racista”. Afirmó que el video publicado en Snapchat era sólo una broma.

“He sido engañada por otro empleado de British Airways. Me estaban animando, diciéndome cosas. Me estaban grabando y enviándolo a nuestros amigos”, dijo al joven al “Daily Mail”.

¿qué fue lo que dijo?

Durante el video de un minuto, Joanne Wickenden reveló cómo iba a tratar con los pasajeros en el vuelo de 6 horas. “Muy bien, así que todos ustedes están allí preparándose para su viernes por la noche, entrando en las pre-bebidas, ya sabes, como tú”, señaló.

“Y estoy aquí, preparándome para ir a trabajar, poniéndome un chaleco salvavidas amarillo, señalando las salidas, entregando pollo o carne, ¿qué clase de viernes por la noche es esto para mí?”, precisó.

“La ventaja es que voy a Nigeria y no va a ser desnuda, estoy bromeando, estoy bromeando. Todos los nigerianos van a estar allí como ‘dame Coca Cola, dame carne de vaca, ¿por qué no comes carne? Quiero carne”, agregó.

‘Y voy a estar allí diciendo: ‘Lo siento señor, nos quedamos sin carne’. ‘Todos los nigerianos van a estar allí pidiendo p… mejoras porque no tienen suficiente espacio para las piernas, porque sus bolas están en su camino”, expresó en el clip.

