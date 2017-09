Emotiva despedida de un hombre a su esposa afectada por el cáncer

Instagram. Un hombre se ganó el corazón de los rusos por su emotivo relato de amor a su hermosa esposa moribunda, y sus extraordinarias aventuras románticas de “cuento de hadas” en las redes sociales, mientras poco a poco era consumida por el cáncer.

Will Cheyney, de 35 años, de Norfolk, se enamoró a primera vista cuando conoció a Katya (Ekaterina) Rusyaeva mientras trabajaba en el campo de su padre en la antigua Unión Soviética, según informó el tabloide “Daily Mail”.

Ambos se casaron en 2014. En los últimos tres años, ambos encajaron una vida de viajes mágicos visitando Escocia, Francia, Turquía, Holanda, Italia, Bélgica, Grecia, Filipinas, Seychelles y el Caribe.

En una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, Will Cheyney escribió sobre sus últimas vacaciones juntos en las Maldivas: “En el último día de nuestras vacaciones, Katya me dijo que quería nadar en el océano por última vez en su vida”.

“A estas alturas no podía caminar más, así que le compré un anillo de goma y la llevé al agua. El mar era tan cálido y el anillo de goma la hacía sentirse sin peso. Ella dijo que era maravilloso”, narró.

“Hicimos algunas fotos y videos, pero ella no quería dejar el agua. Se quedó en el mar durante casi dos horas. Simplemente flotando. Le dije que se quemaría el sol, pero no le importaba. Probablemente fue el momento más emotivo de mi vida”, agregó.

Ella murió seis días después, el 29 de julio, a los 36 años. Al día siguiente escribió: “Ayer perdí a la persona más importante de mi vida. Después de 5 años luchando contra el cáncer, mi esposa no despertó de su sueño final”.

“Nunca he conocido a un ser humano más amable, sincero, más amable y más hermoso que ella. Ella trató a todos como si tu mejor amigo y cualquiera que la conociera, ni siquiera dos minutos, nunca la olvidará. Me sentí tan honrado y humilde de ser su esposo”, refirió.

“Mientras escribo esto, no puedo dejar de llorar porque había tantas cosas que no le dije antes de que ella partiera, pero espero y rezo para que ella esté en un lugar mejor ahora. He sido abrumado por el apoyo y amables palabras de sus amigos y familiares. Muchas gracias a todos”, finalizó.

agresivo cáncer

A Katya Rusyaeva, en 2007, se le extirpó el apéndice y se encontraron tumores benignos. Cinco años más tarde, ella presentó un agudo dolor en el estómago. El pronóstico no era alentador.

El examen reveló que el cáncer se había desarrollado y que estaba en la etapa final. Los médicos le dijeron que tenía un máximo de 5 años para vivir. En aquel entonces ambos no eran novios y ella lo trataba como un amigo más.

“En marzo de 2013 me invitó a celebrar Maslenitsa (el feriado ruso que marca el final del invierno). Fuimos a despedirnos del invierno en un restaurante con sus amigos. La semana siguiente llevé a Katya a una carrera de carros”, relató.

“Entonces fuimos al club y de repente ella me besó allí. Estaba en el séptimo cielo. Supe de su diagnóstico, me lo ha dicho, pero no me detuvo”, refirió. En junio de 2013, planificaron sus primeras vacaciones.

