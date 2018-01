Donald Trump: frases más resaltantes de la peruana Elizabeth Guzmán

La peruana Elizabeth Guzmán, la primera migrante latina elegida para la Cámara Legislativa de Virginia, fue la encargada de responder en español al primer discurso sobre el estado de la Unión que ofreció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estas son algunas de las frases que dejó su pronunciamiento como representante del Partido Demócrata.

- “Originaria de Perú, llegué a Estados Unidos como madre soltera con el fin de brindarle a mi hija un futuro mejor, trabajé en múltiples empleos para pagar la renta y alimentar a mi familia”.

- “Siempre creí en el poder de la educación y la promesa estadounidense (…). Este país me ha demostrado que cualquier persona dispuesta a sacrificarse y luchar puede triunfar”.

- “Esta nación brilla como un faro para el mundo y nos inspira para alcanzar nuestro propio sueño americano; lamentablemente, el presidente de Estados Unidos no comparte esta visión”.

- “En su primer año de mandato ha impulsado una agenda sombría y extremista que estropea nuestros valores nacionales y arriesga la seguridad nacional. Su administración amenaza con arrastrar a la nación a un pasado vergonzoso, en el cual el pueblo fue juzgado no por la calidad de su carácter sino por el color de su piel y creencias religiosas”.

- “Las familias inmigrantes que le han dado nueva vida al sueño americano a través de un trabajo arduo están enfrentando incertidumbre, ansiedad y terror bajo el presidente Trump”.

- “Tiene la responsabilidad de fomentar unidad, protegernos y contrarrestar las divisiones que debilitan el país, pero ha descartado los valores estadounidenses más fundamentales, ha reemplazado la igualdad por intolerancia, el respeto mutuo por el racismo”.

- “Ha atacado a nuestras familias, eliminó el programa DACA y amenaza con deportar a jóvenes soñadores, patriotas y valientes que llaman a Estados Unidos su hogar”.

- “En lugar de apoyar a las familias intentó arrebatar la cobertura del seguro médico a decenas de millones de familias, quiso destruir protecciones para personas con condiciones de salud preexistentes y quiso castigar a las personas en edad avanzada con un impuesto cruel”.

- “Merecemos un líder que defienda los intereses de la clase media y no alguien que solo se preocupe por ayudar a los privilegiados”.

