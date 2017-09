Corea del Norte: conoce la historia de esta glamorosa desertora

Una bella desertora de Corea del Norte convertida en estrella de televisión ha contado cómo logró escapar del régimen totalitario de Kim Jong-un después de ser “detenida por teñirse el pelo”.

Se trata de Eunhee Park, de 26 años, quien huyó de Corea del Norte en 2012 después de ser detenida repetidamente por la policía por su vestimenta, como llevar pantalones cortos en verano.

“Me detuvieron en una comisaría y me obligaron a ponerse de pie durante 12 horas a la vez. Un día decidí que era suficiente, ya no puedo hacerlo, no tengo derechos humanos aquí”, relató.

La joven, de entonces 22 años, se arriesgó a la ejecución por viajar con contrabandistas de personas desde su ciudad natal, Wonsan, a China, Laos, Tailandia y, finalmente, Corea del Sur.

Fue precisamente en Seúl donde encontró fama en la televisión. “Me detuvieron unas 15 veces por cosas como mi ropa o por cambiar el color de mi cabello a un tono más claro de marrón”, dijo.

A medida que las tensiones en la región aumentan, Eunhee Park dice que teme la posibilidad de una guerra nuclear después de que Kim Jong-un lanzara un misil balístico sobre Japón.

Eunhee Park pagó a un traficante de personas casi 7 mil dólares para hacer el peligroso viaje a China en barco. De esta manera, ella se unió a más de 30.000 norcoreanos que han desertado desde que el hambre sacudió ese país en los años 90.

Actualmente Eunhee Park ahora se ha lanzado al estrellato en los reality shows de Corea del Sur con otros desertores norcoreanos, con la esperanza de promover la reunificación en la península.

