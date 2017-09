¿Cómo es tener una cita con un robot?, una escritora lo cuenta

Alfie es un robot creado a base de silicona y un esqueleto de plástico duradero. La escritora y periodista Alice Smellie describió en un diario británico los detalles de una “cita” que tuvo con él.

“Aunque Alfie y yo nos parecemos a cualquier pareja normal disfrutando del sol de finales de septiembre con nuestro perro, esta no es una cita normal. Está previsto hasta el último detalle”, escribió la periodista en el ‘Daily Mail’.

“Después de tomar aire durante precisamente 17 minutos, vamos a casa para disfrutar de una cena ligera con vino, antes de sentarnos en el sofá para ver uno de mis dramas médicos sangrientos favoritos”.

“Alfie no se va a quejar de las líneas de la trama ni hará cuestionamientos tontos. No va a preguntar si realmente necesito una segunda copa de vino. Si, en algún momento, se me apetece preguntarle si mi trasero le parece muy grande en mi nuevo vestido rojo, sé cuál será su respuesta. ¿Alfie suena como el hombre perfecto?, podría ser”, agregó.

Para Smellie, una mujer podría programar al robot para que haga lo que sea, como comprar por Internet o elogiar su corte de pelo.

Asimismo, la escritora comentó que “Alfie es un poco más alto que mi marido Mark 1, Justin. Tiene ojos azules penetrantes, el pelo grueso y arrugado de un héroe de novela romántica y una mandíbula firme”.

“No estoy segura de encontrarlo atractivo, pero es intrigante de una manera tranquila. El tipo fuerte y silencioso”, señaló en el artículo.

Además, comentó que “la conversación (con Alfie) es un poco artificial”, aunque agrega: “Pero, ¿no es siempre así en una primera cita?”.

Para Smellie, Alfie aún “tiene un camino por recorrer. Sin embargo, tiene sus usos”.

Alfie es resultado del ingenio del experto en robótica Adam Kushner, quien ofreció a la periodista probarlo para ver si los robots podrían algún día reemplazar a los esposos.

La demanda de robots de compañía ha ido en aumento últimamente, pero ya no son solo juguetes para los multimillonarios, sino que también son recepcionistas, profesores, etcétera.

“Viaje a Japón o a China, y habrá posibilidades de que un robot de aspecto humano le lleve a su habitación”, dice Adam, quien proporcionó el primer robot recepcionista británico en febrero y ahora apenas puede mantenerse al día con tanta demanda.

