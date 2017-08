Un comentario 'sexista' sobre la tormenta Harvey enciende Twitter

El número de víctimas mortales por los efectos del huracán Harvey en EE.UU. ha ascendido a 30, y la Policía de Houston informó que al menos 3.500 personas han sido rescatadas de las áreas inundadas. Precisamente la foto de uno de estos rescates se ha convertido en foco de polémica en Twitter en inglés.

En la foto, tomada por un periodista de Associated Press, aparece el agente de Policía Daryl Hudeck llevando a cuestas a una mujer, Catherine Pham, que a su vez sostiene en brazos a su hijo de 13 meses. Como señala ‘The Independent’, el pasado 27 de agosto ambos fueron rescatados de su casa, que había quedado rodeada por las aguas a causa de las inundaciones provocadas por la tormenta tropical Harvey.

El usuario de Twitter Matt Walsh fue quien dejó bajo la imagen el polémico comentario, que pronto se ha vuelto viral en la Red. El periodista estadounidense escribió: “Una mujer sostiene y protege a un niño. Un hombre los lleva y protege a ambos. Así es como debe ser, a pesar de lo que diga su profesor de estudios de género”.

A numerosos usuarios les sorprendió esta narración de los hechos, que calificaron de ‘sexista’, destacando que los socorristas han salvado también a muchos hombres en las zonas inundadas. Varios internautas reaccionaron al tuit de Walsh con memes llenos de ironía. Les presentamos algunos de los más ingeniosos. (Fuente: RT en español)

Woman cradles and protects child. Man carries and protects shoes. This is how it ought to be despite what your gender studies professor says pic.twitter.com/qXPaWfHYCV