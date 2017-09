Bill Gates revela que no utiliza Windows en su teléfono inteligente

“Cambié a un teléfono Android”, reveló Bill Gates, fundador de Microsoft, al ser consultado en una entrevista televisiva de la cadena Fox News sobre el dispositivo que utilizaba. La afirmación pudo haber sorprendido, ya que su propia compañía también brinda sistema operativo para celulares, aunque, por el momento, no logró competir con los dominadores del mercado.

Luego de aclarar que su nuevo teléfono Android tiene “mucho ‘software’ de Microsoft”, reseñó On MSFT, no especificó de qué marca es su móvil, aunque despejó algunas dudas: “No, no es un iPhone”.

Por eso, las especulaciones apuntan al Samsung Galaxy 8, que en marzo pasado comenzó a vender un modelo con varias aplicaciones de Microsoft.

Hasta el momento, el sistema operativo Windows no pudo hacer pie en el mercado de móviles. Pese a que en 2014 Microsoft invirtió 7.200 millones de dólares en teléfonos Nokia, los celulares con sistema operativo Windows representaron menos del 1% del mercado mundial en 2016.

Uno de los teléfonos equipados con Windows 10 Mobile es el HP Elite x3, dupla que seguiría en el mercado hasta 2019, aunque con las declaraciones del propio Gates parece difícil que este modelo mejore su nivel de ventas. (Fuente: RT en español)

